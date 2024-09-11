Армянин устроил стрельбу в Москве

В Москве стрельбу у бара устроил брат известной российской блогерши Евы Пилоян Артур. Он выпил много алкоголя и устроил конфликт с другими посетителями, пишут российские издания.

«34-летний Артур… во время посиделок немного перебрал алкоголя и поссорился с другими посетителями. Охрана попросила парня покинуть заведение, но тот начал спорить, и мужчину пришлось силой выводить из здания, — передает слова собеседника Telegram-канал Baza.

После этого мужчина достал оружие из автомобиля и начал стрелять. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника.