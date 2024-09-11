Турция недовольна: США и Кипр подписали оборонное соглашение

Министерство иностранных дел Турции отреагировало на подписание соглашения «Дорожная карта двустороннего оборонного сотрудничества» между США и администрацией Республики Кипр (Южный Кипр).

«Мы осуждаем подписание между США и греко-кипрской администрацией Южного Кипра дорожной карты по развитию сотрудничества в сфере обороны. Эти шаги, предпринятые властями США в ущерб безопасности турецко-кипрской стороны, включая объявление о стратегическом диалоге с администрацией греков-киприотов в июне 2023 года, подрывают нейтралитет позиции США по отношению к острову Кипр и затрудняют поиски эффективного, справедливого и постоянного решения кипрской проблемы», - говорится в заявлении ведомства.

МИД Турции указал, что «считает необходимым [для США и Республики Кипр] пересмотреть политику, которая может навредить региональной стабильности».

Турция, указали в министерстве, «в качестве государства-гаранта будет продолжать обеспечивать безопасность и благополучие турок-киприотов при любых обстоятельствах».

Никосия и Вашингтон 10 сентября подписали дорожную карту в сфере оборонного сотрудничества. Свои подписи под этим документом поставили министр обороны Республики Кипр Василис Палмас и помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер. Как заявила Уолландер, «эта дорожная карта двустороннего оборонного сотрудничества способствует достижению общих целей в области безопасности и подтверждает превосходное развитие отношений» между Кипром и США.