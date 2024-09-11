Норвегия отменяет оружейное эмбарго против Турции

Норвегия приняла решение отменить введенные в отношении Анкары в 2019 году ограничения в сфере оборонной промышленности. Об этом сообщил в соцсети Х представитель МИД Турции Онджю Кечели.

По словам Кечели, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде.

«Министр иностранных дел Норвегии Эйде заявил о принятии решения снять ограничения в сфере оборонной промышленности, введенные Норвегией в отношении Турции в 2019 году», - написал Кечели.

Глава МИД Турции приветствовал решение норвежского внешнеполитического ведомства.