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Норвегия отменяет оружейное эмбарго против Турции

01:12 432

Норвегия приняла решение отменить введенные в отношении Анкары в 2019 году ограничения в сфере оборонной промышленности. Об этом сообщил в соцсети Х представитель МИД Турции Онджю Кечели.

По словам Кечели, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде.

«Министр иностранных дел Норвегии Эйде заявил о принятии решения снять ограничения в сфере оборонной промышленности, введенные Норвегией в отношении Турции в 2019 году», - написал Кечели.

Глава МИД Турции приветствовал решение норвежского внешнеполитического ведомства.

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