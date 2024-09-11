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По Израилю выпустили десятки ракет. А ЦАХАЛ уничтожил оружейный завод «Хезболлы»

01:20 254

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск около 40 ракет со стороны Ливана по северным районам страны вечером 11 сентября.

Израильское ведомство сообщает, что ранее армия страны нанесла удары по нескольким объектам военной инфраструктуры движения «Хезболла» на юге Ливана.

Пресс-служба израильской армии в Telegram заявляет, что около 30 ракет было обнаружено на открытой местности в районе поселения Араб аль-Арамше. Еще 10 снарядов были найдены рядом с населенным пунктом Матат, несколько из них упали в районе Маттера, а остальные — на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.

До этого ВВС Израиля атаковали район города Джуайя на юге Ливана. По данным ЦАХАЛ, удары были нанесены по оружейному заводу и командному центру «Хезболлы».

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