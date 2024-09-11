USD 1.7000
EUR 1.8780
RUB 0.0187
Подписаться на уведомления
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа
Новость дня
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа

Заплатит «свою цену»: Трамп предупредил Тейлор Свифт

01:42 388

Певица Тейлор Свифт заплатит «свою цену» за то, что публично поддержала кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, передает The Hill.

«Я не поклонник Тейлор Свифт... Насколько мне известно, она всегда поддерживала демократов, и, скорее всего, за это ей придется заплатить свою цену в сфере музыкального бизнеса», — полагает экс-президент.

Трамп отметил, что поддержка певицей Харрис была «лишь вопросом времени», так как, по его словам, Свифт имеет «очень либеральные взгляды».

Ранее в среду Тейлор Свифт заявила, что на предстоящих в ноябре президентских выборах будет голосовать за Камалу Харрис. Она сделала это заявление спустя несколько минут после Харрис и Трампа. «Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолца на президентских выборах 2024 года», — написала она в инстаграме, назвав Харрис одаренным лидером.

Киев работает и с Баку для освобождения крымских татар из российского плена
Киев работает и с Баку для освобождения крымских татар из российского плена
01:53 215
Американцы раскрывают армянам свой кошелек
Американцы раскрывают армянам свой кошелек актуальный комментарий
11 сентября 2024, 23:14 2434
Украинцы идут на прорыв в Курской области
Украинцы идут на прорыв в Курской области
11 сентября 2024, 20:48 7473
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
11 сентября 2024, 23:37 2846
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру мы и это заметили
11 сентября 2024, 23:03 3893
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
11 сентября 2024, 19:09 7108
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель наши беды
11 сентября 2024, 22:23 2974
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
11 сентября 2024, 18:50 4526
Давка и духота в бакинском метро
Давка и духота в бакинском метро наши проблемы
11 сентября 2024, 22:05 4374
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме фото; видео
11 сентября 2024, 16:24 4932
Незаконно проникли в базу данных Министерства здравоохранения и Министерства науки и образования
Незаконно проникли в базу данных Министерства здравоохранения и Министерства науки и образования
11 сентября 2024, 22:14 2029

ЭТО ВАЖНО

Киев работает и с Баку для освобождения крымских татар из российского плена
Киев работает и с Баку для освобождения крымских татар из российского плена
01:53 215
Американцы раскрывают армянам свой кошелек
Американцы раскрывают армянам свой кошелек актуальный комментарий
11 сентября 2024, 23:14 2434
Украинцы идут на прорыв в Курской области
Украинцы идут на прорыв в Курской области
11 сентября 2024, 20:48 7473
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
11 сентября 2024, 23:37 2846
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру мы и это заметили
11 сентября 2024, 23:03 3893
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
Пашинян отвечает Захаровой: Сегодня российские войска стоят в Армении, а завтра - нет
11 сентября 2024, 19:09 7108
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель наши беды
11 сентября 2024, 22:23 2974
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
Мария Захарова: Пашинян то играет, то не играет
11 сентября 2024, 18:50 4526
Давка и духота в бакинском метро
Давка и духота в бакинском метро наши проблемы
11 сентября 2024, 22:05 4374
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме
Фильм СВС об азербайджанском прошлом Еревана на фестивале в Амстердаме фото; видео
11 сентября 2024, 16:24 4932
Незаконно проникли в базу данных Министерства здравоохранения и Министерства науки и образования
Незаконно проникли в базу данных Министерства здравоохранения и Министерства науки и образования
11 сентября 2024, 22:14 2029
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться