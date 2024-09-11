Заплатит «свою цену»: Трамп предупредил Тейлор Свифт

Певица Тейлор Свифт заплатит «свою цену» за то, что публично поддержала кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, передает The Hill.

«Я не поклонник Тейлор Свифт... Насколько мне известно, она всегда поддерживала демократов, и, скорее всего, за это ей придется заплатить свою цену в сфере музыкального бизнеса», — полагает экс-президент.

Трамп отметил, что поддержка певицей Харрис была «лишь вопросом времени», так как, по его словам, Свифт имеет «очень либеральные взгляды».

Ранее в среду Тейлор Свифт заявила, что на предстоящих в ноябре президентских выборах будет голосовать за Камалу Харрис. Она сделала это заявление спустя несколько минут после Харрис и Трампа. «Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолца на президентских выборах 2024 года», — написала она в инстаграме, назвав Харрис одаренным лидером.