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Киев работает и с Баку для освобождения крымских татар из российского плена

01:53 216

Переговоры с Россией об освобождении украинских политических заключенных «в целом, сложно идут», в том числе по освобождению крымских татар. УНИАН пишет, что об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции участников Четвертого саммита Крымской платформы.

Зеленский призвал международных партнеров Украины «оказывать давление» на Россию для того, чтобы состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» и на свободу могли бы выйти не только военнопленные, но и политзаключенные.

«Идут обмены по военнопленным, потому что военных пленных мы можем обменять на военных пленных», - отметил президент Украины.

По его словам, крымских татар, которые находятся в заключении у россиян, «сложно забирать их домой».

Зеленский добавил, что Украина работает с ОАЭ, Катаром, Турцией, Азербайджаном, со странами, которые имеют большие представительства и большое влияние в мусульманском мире. «Но пока что успех такой, какой есть», - сказал Зеленский.

Киев работает и с Баку для освобождения крымских татар из российского плена
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