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Расширение БРИКС вызывает у Запада тревогу

The Times
02:10 132

Организация БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, в ближайшее время может пополниться несколькими странами, в частности, Ираном, Египтом и Саудовской Аравией. Это расширение вызывает серьезное беспокойство на Западе, пишет в колонке для The Times обозреватель Роджер Бойес.

В публикации говорится, что эксперты НАТО с недоверием относятся к возможности превращения БРИКС в полноценный военный альянс из-за отсутствия общей военной доктрины и централизованного командования. Однако стратегическое сотрудничество между Россией, Китаем и другими участниками блока может иметь долгосрочные последствия для глобальной безопасности.

Кроме того, автор отметил, что БРИКС стремится создать картель по стратегическим металлам, включающий кобальт, медь и литий - важные ресурсы для энергетических технологий и военной промышленности. Саудовская Аравия уже рассматривает возможность расширения своих ресурсных запасов в рамках этого объединения, а присоединение Демократической Республики Конго и Чили может еще больше укрепить контроль БРИКС над критически важными материалами.

По словам Роджера, Китай активно участвует в военных учениях с Египтом в Красном море. Эта инициатива является частью плана Пекина по укреплению своих позиций в регионе, контролируя ключевые морские торговые пути.  Иран предлагает России свои ракеты малой дальности, которые могут быть использованы для ударов по украинским городам. В ответ Россия поставляет Ирану продукты питания. Такой обмен указывает на постепенную милитаризацию экономического сотрудничества в рамках БРИКС.

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