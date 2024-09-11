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«Апокалиптические прогнозы» Медведева

02:37 604

Обещание Лондоном 100-летнего партнерства с Киевом ложно, поскольку Украина «не протянет» более 25 лет, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Глава МИД Британии Дэвид Лэмми пообещал Украине 100 лет поддержки. 1). Он лжет. 2). Так называемая Украина не протянет и четверти этого срока. 3). Остров под названием Британия может пойти ко дну в ближайшие годы», — написал Медведев на своей странице в X, добавив, что сверхзвуковые ракеты России «помогут при необходимости», сопроводив эти слова смайлом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Украину 11 сентября. Глава британского МИД заявил в ходе визита о 100-летнем партнерстве для поддержки Украины Соединенным Королевством. Также он подтвердил поддержку Украине на сумму более $600 млн долларов, в том числе $242 млн в течение ближайших 12 месяцев. Деньги пойдут, в частности, на гуманитарные нужды, ремонтные работы и восстановление электросетей.

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