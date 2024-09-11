Налет «шахедов» на украинский город: нет света, пожары, жертвы

В городе Конотоп Сумской области Украины в результате налета «шахедов» пропал свет, есть раненые, сообщил мэр Артем Семенихин в видео, опубликованном в фейсбуке.

«У нас произошло несколько прилетов, враг поразил инфраструктуру города, в городе сейчас нет света… по предварительной информации, есть пострадавшие — раненые», — говорит мэр.

Украинские новостные телеграм-каналы сообщают, что один из запущенных Россией беспилотников попал в многоквартирный жилой дом.

Конотоп находится примерно в 80 км от российской границы и той части Курской области, где проводят операцию ВСУ.

Данных о погибших у мэра Конотопа пока нет.