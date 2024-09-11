Северная Корея принялась за свое

Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря, передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных Южной Кореи.

Агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском Минобороны, сообщает, вероятно, что ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации о дальности и высоте полета ракеты не приводится.

Последний раз Северная Корея запускала баллистическую ракету в восточном направлении 1 июля. До этого, 26 июня, Пхеньян запустил снаряд в сторону Японского моря.