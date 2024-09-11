Пезешкиан выдвинул предложение

В среду, 11 сентября, Масуд Пезешкиан провел свою первую официальную зарубежную поездку в качестве президента Исламской Республики Иран.

Агентство Tasnim передает, что Пезешкиан отправился в Багдад, где провел переговоры со своим иракским коллегой Абдулом Латифом Рашидом.

Агентство отмечает, что Пезешкиан призвал к созданию совместного союза исламских стран. Он также выдвинул концепцию отмены границ между исламскими странами по примеру Евросоюза. Он подчеркнул, что более тесное единство среди мусульманских стран нейтрализует иностранные санкции и послужит «ключом к искоренению сионистского терроризма».