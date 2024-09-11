Profee планирует занять до 20% рынка денежных переводов к 2025 году

Узнайте, как Profee планирует захватить 20% рынка денежных переводов к 2025 году. Читайте о стратегиях роста, инновациях и планах на будущее.

Денежные переводы из-за границы в Азербайджан важны не только для поддержки близких уехавших мигрантов, но и для экономики страны: в прошлом году объем переводов из-за рубежа составил $1,655 млрд. Перевести деньги с карты на карту из ЕС и Великобритании в Азербайджан выгодно и быстро можно через систему денежных переводов Profee.com

Profee активно развивается, переводит деньги в уже 65 стран по всему миру. С ростом популярности среди трудовых мигрантов-азербайджанцев планирует занять до 20% сегмента переводов денег с карты на карту из ЕС в республику уже до конца 2024 года.

Почему Profee так популярна среди азербайджанцев в Европе?

1. Выгодно. Profee не взимает комиссию за отправку денег в Азербайджан из-за границы. Также предоставляет максимально выгодный курс конвертации из евро и других европейских валют в манаты. А для новых клиентов, осуществляющих денежные переводы из-за границы впервые, Profee дает специальный промокурс на перевод. Он еще выгоднее, чем обычные обменные курсы. И никаких скрытых платежей и сборов.

2. Удобно. Чтобы отправить онлайн-перевод денег на карту из-за границы в Азербайджан через Profee, достаточно иметь смартфон с выходом в Интернет и карту европейского банка. Отправляйте переводы круглосуточно из дома, с работы, на прогулке без необходимости посещения банков или пунктов обслуживания систем переводов наличными.

3. Быстро. Перевод денег с карты на карту в Profee зачисляется получателю практически мгновенно.

4. Безопасно. Profee обладает лицензией ЕС и соблюдает все требования Евросоюза к безопасности финансовых транзакций.

Скачайте приложение Profee в App Store, Google Play, зарегистрируйтесь бесплатно за 5 минут и отправляйте быстрые и выгодные переводы из Европы родным, близким или себе в Азербайджан.