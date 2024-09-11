USD 1.7000
EUR 1.8727
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа
Новость дня
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа

Profee планирует занять до 20% рынка денежных переводов к 2025 году

10:35 1088

Узнайте, как Profee планирует захватить 20% рынка денежных переводов к 2025 году. Читайте о стратегиях роста, инновациях и планах на будущее.

Денежные переводы из-за границы в Азербайджан важны не только для поддержки близких уехавших мигрантов, но и для экономики страны: в прошлом году объем переводов из-за рубежа составил $1,655 млрд. Перевести деньги с карты на карту из ЕС и Великобритании в Азербайджан выгодно и быстро можно через систему денежных переводов Profee.com 

Profee активно развивается, переводит деньги в уже 65 стран по всему миру. С ростом популярности среди трудовых мигрантов-азербайджанцев планирует занять до 20% сегмента переводов денег с карты на карту из ЕС в республику уже до конца 2024 года. 

Почему Profee так популярна среди азербайджанцев в Европе? 

1. Выгодно. Profee не взимает комиссию за отправку денег в Азербайджан из-за границы. Также предоставляет максимально выгодный курс конвертации из евро и других европейских валют в манаты. А для новых клиентов, осуществляющих денежные переводы из-за границы впервые, Profee дает специальный промокурс на перевод. Он еще выгоднее, чем обычные обменные курсы. И никаких скрытых платежей и сборов.

2. Удобно. Чтобы отправить онлайн-перевод денег на карту из-за границы в Азербайджан через Profee, достаточно иметь смартфон с выходом в Интернет и карту европейского банка. Отправляйте переводы круглосуточно из дома, с работы, на прогулке без необходимости посещения банков или пунктов обслуживания систем переводов наличными.

3.  Быстро. Перевод денег с карты на карту в Profee зачисляется получателю практически мгновенно.

4.  Безопасно. Profee обладает лицензией ЕС и соблюдает все требования Евросоюза к безопасности финансовых транзакций.

Скачайте приложение Profee в App Store, Google Play, зарегистрируйтесь бесплатно за 5 минут и отправляйте быстрые и выгодные переводы из Европы родным, близким или себе в Азербайджан.

Али Керимли предстанет перед судом по жалобе бывшего соратника
Али Керимли предстанет перед судом по жалобе бывшего соратника
13:05 46
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом фото
09:45 5182
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру мы и это заметили; все еще актуально
11 сентября 2024, 23:03 9864
Азербайджан строит коридор в Нахчыван
Азербайджан строит коридор в Нахчыван
10:52 5356
На границе Азербайджана и Армении неспокойно
На границе Азербайджана и Армении неспокойно Заявление Минобороны
09:28 4539
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель наши беды; все еще актуально
11 сентября 2024, 22:23 7193
Али Асадов собрал министров. А что делать с промышленностью?
Али Асадов собрал министров. А что делать с промышленностью? статья концептуальная
00:14 6822
Киев работает и с Баку для освобождения крымских татар из российского плена
Киев работает и с Баку для освобождения крымских татар из российского плена
01:53 3513
Американцы раскрывают армянам свой кошелек
Американцы раскрывают армянам свой кошелек актуальный комментарий
11 сентября 2024, 23:14 6547
Украинцы идут на прорыв в Курской области
Украинцы идут на прорыв в Курской области
11 сентября 2024, 20:48 10751
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
11 сентября 2024, 23:37 7784

ЭТО ВАЖНО

Али Керимли предстанет перед судом по жалобе бывшего соратника
Али Керимли предстанет перед судом по жалобе бывшего соратника
13:05 46
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом фото
09:45 5182
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру мы и это заметили; все еще актуально
11 сентября 2024, 23:03 9864
Азербайджан строит коридор в Нахчыван
Азербайджан строит коридор в Нахчыван
10:52 5356
На границе Азербайджана и Армении неспокойно
На границе Азербайджана и Армении неспокойно Заявление Минобороны
09:28 4539
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель наши беды; все еще актуально
11 сентября 2024, 22:23 7193
Али Асадов собрал министров. А что делать с промышленностью?
Али Асадов собрал министров. А что делать с промышленностью? статья концептуальная
00:14 6822
Киев работает и с Баку для освобождения крымских татар из российского плена
Киев работает и с Баку для освобождения крымских татар из российского плена
01:53 3513
Американцы раскрывают армянам свой кошелек
Американцы раскрывают армянам свой кошелек актуальный комментарий
11 сентября 2024, 23:14 6547
Украинцы идут на прорыв в Курской области
Украинцы идут на прорыв в Курской области
11 сентября 2024, 20:48 10751
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
11 сентября 2024, 23:37 7784
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться