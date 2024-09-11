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На границе Азербайджана и Армении неспокойно

Заявление Минобороны
09:28 4540

Министерство обороны Азербайджана сообщает о новом обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 12 сентября с 00:15 до 01:05 подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Горадис Пашалинского района несколько раз подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

Минобороны Азербайджана заявляет, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.

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