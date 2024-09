Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом

Между губернаторством города-государства Ватикан и Фондом Гейдара Алиева подписано соглашение о реставрационных работах в Базилике Святого Павла (Basilica of Saint Paul Outside the Walls). Документ подписали помощник президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов и президент губернаторства города-государства Ватикан кардинал Фернандо Вергес Альзага.