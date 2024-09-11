USD 1.7000
EUR 1.8727
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа
Новость дня
Первые и последние дебаты: Харрис разгромила Трампа

Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом

фото
09:45 5187

Между губернаторством города-государства Ватикан и Фондом Гейдара Алиева подписано соглашение о реставрационных работах в Базилике Святого Павла (Basilica of Saint Paul Outside the Walls). Документ подписали помощник президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов и президент губернаторства города-государства Ватикан кардинал Фернандо Вергес Альзага.

В рамках визита в Ватикан также состоялась встреча с президентом губернаторства города-государства Ватикан кардиналом Фернандо Вергесом Альзага и рядом других официальных лиц. На встрече обсуждались связи между Азербайджаном и Святым Престолом, совместные проекты с Фондом Гейдара Алиева.

Отметим, что за прошедший период Фонд Гейдара Алиева внес свой вклад в восстановление в Ватикане ряда исторических памятников общечеловеческого значения, работу в области сохранения культурного наследия.

Затем азербайджанская делегация посетила Базилику Святого Павла.

Базилика Святого Павла является одним из крупнейших памятников Ватикана, с 1980 года внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидается, что в 2025 году более 30 миллионов католических паломников посетят эту церковь в рамках Священного Юбилейного года, который проводится в Ватикане каждые 25 лет. Реставрационные работы проводятся в первую очередь для обеспечения безопасного доступа посетителей к этому религиозному очагу во время Священного Юбилейного года.

Али Керимли предстанет перед судом по жалобе бывшего соратника
Али Керимли предстанет перед судом по жалобе бывшего соратника
13:05 53
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом фото
09:45 5188
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру мы и это заметили; все еще актуально
11 сентября 2024, 23:03 9869
Азербайджан строит коридор в Нахчыван
Азербайджан строит коридор в Нахчыван
10:52 5366
На границе Азербайджана и Армении неспокойно
На границе Азербайджана и Армении неспокойно Заявление Минобороны
09:28 4544
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель наши беды; все еще актуально
11 сентября 2024, 22:23 7195
Али Асадов собрал министров. А что делать с промышленностью?
Али Асадов собрал министров. А что делать с промышленностью? статья концептуальная
00:14 6823
Киев работает и с Баку для освобождения крымских татар из российского плена
Киев работает и с Баку для освобождения крымских татар из российского плена
01:53 3513
Американцы раскрывают армянам свой кошелек
Американцы раскрывают армянам свой кошелек актуальный комментарий
11 сентября 2024, 23:14 6548
Украинцы идут на прорыв в Курской области
Украинцы идут на прорыв в Курской области
11 сентября 2024, 20:48 10752
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
11 сентября 2024, 23:37 7784

ЭТО ВАЖНО

Али Керимли предстанет перед судом по жалобе бывшего соратника
Али Керимли предстанет перед судом по жалобе бывшего соратника
13:05 53
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом фото
09:45 5188
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру
Последняя договоренность Ирана и России по Зангезуру мы и это заметили; все еще актуально
11 сентября 2024, 23:03 9869
Азербайджан строит коридор в Нахчыван
Азербайджан строит коридор в Нахчыван
10:52 5366
На границе Азербайджана и Армении неспокойно
На границе Азербайджана и Армении неспокойно Заявление Минобороны
09:28 4544
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель
На рынках исчезла кедабекская картошка. Нам подсовывают иранский техкартофель наши беды; все еще актуально
11 сентября 2024, 22:23 7195
Али Асадов собрал министров. А что делать с промышленностью?
Али Асадов собрал министров. А что делать с промышленностью? статья концептуальная
00:14 6823
Киев работает и с Баку для освобождения крымских татар из российского плена
Киев работает и с Баку для освобождения крымских татар из российского плена
01:53 3513
Американцы раскрывают армянам свой кошелек
Американцы раскрывают армянам свой кошелек актуальный комментарий
11 сентября 2024, 23:14 6548
Украинцы идут на прорыв в Курской области
Украинцы идут на прорыв в Курской области
11 сентября 2024, 20:48 10752
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
Баку обвиняет: Клеветническая кампания против Азербайджана...
11 сентября 2024, 23:37 7784
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться