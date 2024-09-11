Так украинцы сбили российский истребитель
10:03 4006
Бойцы Главного управления разведки Украины опубликовали видео уничтожения российского СУ-30М в акватории Черного моря. Сообщается, что истребитель был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Истребитель, который упал в море, принадлежал 43-му отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ, базирующемуся на аэродроме города Саки в Крыму, говорится в сообщении.
Его стоимость оценивается примерно в 50 млн долларов.
Кадры сбития российского Су-30СМ в акватории Черного моря pic.twitter.com/kxF86jy1be— Newsfeed (@Newsfeed883920) September 12, 2024
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