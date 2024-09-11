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Умер журналист Николай Сванидзе

10:15 3770

На 70-м году жизни скончался тележурналист, один из отцов-основателей российского телевидения Николай Сванидзе, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

Как стало известно, Сванидзе скончался в среду вечером в своей московской квартире на улице Маршала Василевского.

«Последние годы Николай Сванидзе тяжело болел, ему диагностировали ишемию головного мозга», - сказано в сообщении.

У журналиста диагностировали пневмонию. Врачи приехали к Сванидзе домой, но спасти его не удалось.

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