Умер журналист Николай Сванидзе
На 70-м году жизни скончался тележурналист, один из отцов-основателей российского телевидения Николай Сванидзе, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.
Как стало известно, Сванидзе скончался в среду вечером в своей московской квартире на улице Маршала Василевского.
«Последние годы Николай Сванидзе тяжело болел, ему диагностировали ишемию головного мозга», - сказано в сообщении.
У журналиста диагностировали пневмонию. Врачи приехали к Сванидзе домой, но спасти его не удалось.