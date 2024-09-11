Анкара отправила генерала Гёрена в Баку
10:27 1871
Новый военный атташе Турецкой Республики в Азербайджане генерал-майор Гаффар Гёрен был представлен министру обороны Закиру Гасанову, сообщили в Минобороны Азербайджана.
На встрече с участием генерал-майора Сонера Оручоглу, завершившего деятельность военного атташе в Азербайджане, состоялся подробный обмен мнениями о новых перспективах сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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