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Турция поставила в США 100 тысяч красных кепок

10:41 2474

Турецкие производители поставили предвыборному штабу экс-президента США Дональда Трампа 100 тыс. красных кепок с надписью Make America Great Again (MAGA), рассказал газете Dünya председатель Ассоциации производителей рекламной и промопродукции Турции Promotürk Мехмет Юджетюрк.

"Кепки, которые Трамп использовал в своей предвыборной кампании, раздавал своим сторонникам и носил сам, были произведены в Турции. На этикетке есть соответствующая надпись Made in Türkiye. Их пошили в компании Zirve Şapka из Адыямана", - сообщил он.

Глава ассоциации отметил, что на производстве этой компании работает 600 человек, производящих около 12 млн головных уборов ежегодно. "Кепки для штаба Трампа фирма произвела в течение недели. И 100 тыс. единиц этой продукции были в течение месяца поставлены агентству, занимающемуся кампанией Трампа", - сказал Юджетюрк.

Он также отметил, что в целом в секторе производства рекламной, промоутерской и сувенирной продукции в Турции заняты около 500 тыс. человек. Такие товары, по его словам, востребованы как внутри республики, так и активно заказываются другими странами. Ассоциация рассчитывает довести объемы экспорта до 10 млрд долларов.

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