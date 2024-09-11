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Азербайджан строит коридор в Нахчыван

10:52 5390

Азербайджан в настоящее время ведет работу по прокладке коммуникаций через территорию Ирана. Об этом в интервью Real TV заявил глава Управления пресс-службы Министерства иностранных дел АР Айхан Гаджизаде.

По его словам, Армения искажает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года: «Это вызывает у нас сожаление. Девятый пункт данного документа содержит конкретные обязательства по открытию коммуникаций. Если Армения настаивает на своей нынешней позиции, то у Азербайджана имеются альтернативные варианты.

Одним из них является прокладка коммуникаций через Иран. В связи с этим проводится соответствующая работа. Если Армения продолжает политику самоизоляции, то это ее собственный выбор. Но это не принесет ей пользы».

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