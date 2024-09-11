Галстанян встретился с Саргсяном и Кочаряном

В преддверии большого собрания, которое пройдет 22 сентября в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, лидер протестного движения в Армении архиепископ Баграт Галстанян провел встречу с представителями политических сил и партий Армении, а также представителями бывшего сепаратистского движения в Карабахе, в том числе со вторым и третьим президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Об этом говорится в сообщении движения, распространенном в Telegram-канале.

«Встреча с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном по уважительным причинам, представленным Офисом первого президента, пока не состоялась», – отмечается в сообщении.