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Американский авианосец возвращается

11:12 1406

Американский авианосец USS Theodore Roosevelt покидает Ближний Восток и направляется домой, пишет Bloomberg со ссылкой на американских официальных лиц.

Регион покинет также один эсминец. На боевом дежурстве останется авианосец USS Abraham Lincoln.

Две авианосные ударные группы ВМС США на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке были размещены у побережья Ирана в Оманском заливе для защиты Израиля.

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