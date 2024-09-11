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«Морские котики» готовятся к вторжению Китая

11:23 1444

Отряд спецназа ВМС США, ликвидировавший в 2011 году экс-главаря запрещенной в РФ международной террористической группировки «Аль-Каида» Усаму бен Ладена, готовится к миссии по оказанию помощи Тайваню в случае военного противостояния с Китаем, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

В последние годы Пентагон также направляет на Тайвань все больше регулярных спецподразделений для выполнения миссий, в том числе для обучения тайваньских военных.

На прошлой неделе директор ЦРУ Билл Бернс сообщил газете Financial Times, что 20% его бюджета посвящено Китаю, что на 200% больше, чем за три года.

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