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Украинцы кошмарят россиян в Черном море

The Times
11:36 2303

Воины 73-го Военно-морского центра специальных операций, обученные западными спецназовцами, проводят тайные операции против россиян. Об этом говорится в статье The Times.

"Обученные спецподразделениями Великобритании и США и оснащенные лучшими ребризерами, они плыли парами, не оставляя над собой ни одного пузырька, который бы выдавал их позицию. Россияне никогда не замечали их прибытие", — отмечают авторы информационного агентства.

Главные ориентиры при выполнении задач – компас, часы, глубиномер и умственная арифметика. Они всегда используют "элемент неожиданности" для противника.

"Наши водолазы совершают тайное проникновение во вражеские районы на лодках, погружаются, приближаются к побережью, проводят разведку, разминируют, высаживаются и выполняют специальные операции", — сказал молодой командир одной из водолазных групп "Алекс", тренирующий личный состав для следующей миссии.

В The Times уверяют, что сейчас "более стратегическая битва идет в Черном море — и именно в ней Украина выигрывает".

"Украинские морские беспилотники и ракеты Storm Shadow уничтожили 26 кораблей Черноморского флота России. Остальные отошли ближе к российскому побережью, позволяя таким подразделениям, как 73-й центр специальных операций ВМС, атаковать. Украинские дайверы могут проплывать километры под водой, чтобы прибыть незаметными, или разведать десятки километров береговой линии в течение двух недель", — говорится на сайте издания.

По словам одного из "котиков", миссии готовятся неделями. Команда проходит изнурительный тренировочный режим.

"Готовясь к нашим миссиям, мы всегда рассматриваем все сценарии — "что если". А если лодка сломается? А если оружие подведет? Что если взрывчатка не получится или половина будет потеряна? Мы обсуждаем все, что можем представить, что пойдет не так. Если сможем, мы продолжим миссию", — сказал "Алекс".

Оператор 73-го Центра специальных операций Военно-морских сил капитан "Джуди" — 20-летняя девушка, одна из немногих женщин там, рассказывает, что самое тяжелое для них — это человеческие потери.

"Мы вместе два с половиной года ссорились, вместе живем, вместе едим. Подразделение становится как вторая семья, поэтому когда мы несем потери, — это самое тяжелое, что может произойти", — говорит она.

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