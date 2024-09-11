Украинские разведчики подорвали железную дорогу в Белгороде

В результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций ВСУ 10 сентября в Белгородской области России был заминирован и подорван участок на железной дороге Старый Оскол - Валуйки. Об этом УНИАН сообщил источник в спецслужбе.

В частности, в результате операции пущен под откос грузовой поезд, который обеспечивал логистические потребности российской армии.

Собеседник агентства утверждает, что после взрыва железнодорожного полотна 11 вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись.