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Дроны пытались атаковать российский аэродром

12:36 629

Росавиация сообщила, что в Мурманской области с 09:35 мск 12 сентября ограничили работу аэропортов Мурманска и Апатит. Ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», говорится в сообщении ведомства.

В двух аэропортах ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников, сообщили российские телеграм-каналы. Отмечается, что два дрона сбили в семи километрах от аэродрома Оленья в Оленегорске Мурманской области.

Власти области пока не комментировали ситуацию.

Власти Мурманской области сообщили накануне, 11 сентября, что регион атаковали «вражеские беспилотники». Российские СМИ писали, что три дрона уничтожили в районе Североморска.

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