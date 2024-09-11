Дроны пытались атаковать российский аэродром

Росавиация сообщила, что в Мурманской области с 09:35 мск 12 сентября ограничили работу аэропортов Мурманска и Апатит. Ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», говорится в сообщении ведомства.

В двух аэропортах ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников, сообщили российские телеграм-каналы. Отмечается, что два дрона сбили в семи километрах от аэродрома Оленья в Оленегорске Мурманской области.

Власти области пока не комментировали ситуацию.

Власти Мурманской области сообщили накануне, 11 сентября, что регион атаковали «вражеские беспилотники». Российские СМИ писали, что три дрона уничтожили в районе Североморска.