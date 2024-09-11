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Минздрав организовал выездные медосмотры жителей Агдере

14:04 465

В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории Министерство здравоохранения Азербайджана продолжает проводить различные медицинские осмотры среди граждан, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни.

Очередное подобное мероприятие состоялось 12 сентября. Медперсонал Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Минздрава провел в селе Талыш Агдеринского района выездное обследование населения.

В рамках акции бригада специалистов НИИ медицинской реабилитации, в том числе артролог, невролог, физиотерапевт-реабилитолог и медсестры, провели медицинское обследование населения. Также неврологами НИИ проведена ЭМГ (электромиография) и ЭЭГ (электроэнцефалография). Кроме того, жителям, у которых при осмотрах были выявлены проблемы со здоровьем, предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

Обследования проводились с целью раннего выявления болезней позвоночника, заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и общих сосудистых заболеваний мозга у населения среднего возраста. Также проведена диагностика граждан в возрасте 3-16 и 16-65 лет сколиоза и других вертеброгенных заболеваний.

Физиотерапевты и реабилитологи НИИ дали участникам акции профилактические рекомендации, которые наряду с медикаментозной терапией путем индивидуального определения как естественных, так и искусственных физических факторов поспособствуют достижению эффективной реабилитации.

В целом, в ходе акции свыше 70 граждан прошли осмотр врачей.

Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

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