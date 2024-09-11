План по нанесению ударов по России у американцев

Зеленский встретился с главой Госдепа на полях саммита «Крымская платформа», который прошел 11 сентября в Киеве. Несмотря на то что президент Украины представил Блинкену «подробный план» по использованию западного оружия, по итогам встречи никаких решений принято не было.

Президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список целей на территории России, для ударов по которым Киев просит снять ограничения на использование дальнобойного американского оружия, рассказал телеканалу ABC News один из советников украинского лидера.

Блинкен подтвердил, что обсудил с Зеленским эту тему, как и «ряд других вопросов». Глава Госдепа заявил, что поделится деталями с президентом США Джо Байденом, вместе с которым они в пятницу, 13 сентября, совершат визит в Великобританию.

По данным Bloomberg, предоставить план дальнобойных ударов по России Киев также попросили власти Великобритании. Ранее The Guardian писало, что после встречи Зеленского с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми Киев получил разрешение бить по целям в России с помощью ракет Storm Shadow.

В Кремле между тем заявили, что США уже приняли решение о снятии ограничений на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия даст «соответствующий» ответ на эти действия, но подчеркнул, что сама война против Украины «является ответом».