USD 1.7000
EUR 1.8727
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом
Новость дня
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом

План по нанесению ударов по России у американцев

14:15 2591

Президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список целей на территории России, для ударов по которым Киев просит снять ограничения на использование дальнобойного американского оружия, рассказал телеканалу ABC News один из советников украинского лидера.

Зеленский встретился с главой Госдепа на полях саммита «Крымская платформа», который прошел 11 сентября в Киеве. Несмотря на то что президент Украины представил Блинкену «подробный план» по использованию западного оружия, по итогам встречи никаких решений принято не было.

Блинкен подтвердил, что обсудил с Зеленским эту тему, как и «ряд других вопросов». Глава Госдепа заявил, что поделится деталями с президентом США Джо Байденом, вместе с которым они в пятницу, 13 сентября, совершат визит в Великобританию.

По данным Bloomberg, предоставить план дальнобойных ударов по России Киев также попросили власти Великобритании. Ранее The Guardian писало, что после встречи Зеленского с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми Киев получил разрешение бить по целям в России с помощью ракет Storm Shadow.

В Кремле между тем заявили, что США уже приняли решение о снятии ограничений на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия даст «соответствующий» ответ на эти действия, но подчеркнул, что сама война против Украины «является ответом».

В России заявили о возвращении сел в Курской области
В России заявили о возвращении сел в Курской области
16:16 642
Трамп душит котов… и нападает на Харрис
Трамп душит котов… и нападает на Харрис главная тема
15:31 1109
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом фото
09:45 7337
Bakcell – официальный спонсор Формулы-1 Гран-при Азербайджана 2024
Bakcell – официальный спонсор Формулы-1 Гран-при Азербайджана 2024
15:30 456
На границе Азербайджана и Армении неспокойно
На границе Азербайджана и Армении неспокойно Заявление Минобороны
09:28 6111
Лукашенко: «Армяне очень умные люди»
Лукашенко: «Армяне очень умные люди»
15:42 1835
Ожесточенные бои за два украинских города
Ожесточенные бои за два украинских города
13:36 4848
Али Асадов собрал министров. А что делать с промышленностью?
Али Асадов собрал министров. А что делать с промышленностью? статья концептуальная; все еще актуально
00:14 7594
Харрис назвала следующую цель России после Украины
Харрис назвала следующую цель России после Украины
14:38 3623
План по нанесению ударов по России у американцев
План по нанесению ударов по России у американцев
14:15 2592
Американцы раскрывают армянам свой кошелек
Американцы раскрывают армянам свой кошелек актуальный комментарий
11 сентября 2024, 23:14 7269

ЭТО ВАЖНО

В России заявили о возвращении сел в Курской области
В России заявили о возвращении сел в Курской области
16:16 642
Трамп душит котов… и нападает на Харрис
Трамп душит котов… и нападает на Харрис главная тема
15:31 1109
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом
Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом фото
09:45 7337
Bakcell – официальный спонсор Формулы-1 Гран-при Азербайджана 2024
Bakcell – официальный спонсор Формулы-1 Гран-при Азербайджана 2024
15:30 456
На границе Азербайджана и Армении неспокойно
На границе Азербайджана и Армении неспокойно Заявление Минобороны
09:28 6111
Лукашенко: «Армяне очень умные люди»
Лукашенко: «Армяне очень умные люди»
15:42 1835
Ожесточенные бои за два украинских города
Ожесточенные бои за два украинских города
13:36 4848
Али Асадов собрал министров. А что делать с промышленностью?
Али Асадов собрал министров. А что делать с промышленностью? статья концептуальная; все еще актуально
00:14 7594
Харрис назвала следующую цель России после Украины
Харрис назвала следующую цель России после Украины
14:38 3623
План по нанесению ударов по России у американцев
План по нанесению ударов по России у американцев
14:15 2592
Американцы раскрывают армянам свой кошелек
Американцы раскрывают армянам свой кошелек актуальный комментарий
11 сентября 2024, 23:14 7269
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться