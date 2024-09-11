Русские ударили ФАБ-500 по бригаде Нацгвардии Украины

Российские войска ударили 500-килограммовыми авиационными бомбами с фугасной боеголовкой ФАБ-500 по расположению президентской бригады Нацгвардии Украины, передает «Лента.ру».

Три российских самолета сбросили девять боеприпасов в течение 15 минут. Атака была произведена в районе населенного пункта Колесниковка на купянском направлении. Утверждается, что все авиабомбы достигли целей.