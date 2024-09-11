Харрис назвала следующую цель России после Украины

Вице-президент Камала Харрис во время дебатов с оппонентом в предвыборных дебатах Дональдом Трампом заявила, что Польша станет следующей после Украины в случае победы республиканца.

"Иначе (президент России Владимир) Путин сидел бы в Киеве, глядя на остальную Европу. Начиная с Польши и почему бы вам не сказать 800 000 польских американцев прямо здесь, в Пенсильвании, как быстро вы отказались бы ради благосклонности и того, что, по вашему мнению, является дружбой с, как известно, диктатором, который съел бы вас на обед?" - отметила Харрис, которую цитирует Associated Press.