Пашинян назвал главную проблему Армении

Премьер-министр Никол Пашинян считает, что в Армении «у всех проблемы со скоростью», пишут армянские СМИ.

«Мы быстро делаем две вещи: торопимся за рулем автомобиля и за обеденным столом, все остальное делаем медленно», - заявил Пашинян на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, скорость – это часть профессионализма. «Мы отстаем от современного мира, потому что мы медлительны, все делаем медленно», - сказал премьер-министр.