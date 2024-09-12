Пашинян назвал главную проблему Армении
14:47 2095
Премьер-министр Никол Пашинян считает, что в Армении «у всех проблемы со скоростью», пишут армянские СМИ.
«Мы быстро делаем две вещи: торопимся за рулем автомобиля и за обеденным столом, все остальное делаем медленно», - заявил Пашинян на сегодняшнем заседании правительства.
По его словам, скорость – это часть профессионализма. «Мы отстаем от современного мира, потому что мы медлительны, все делаем медленно», - сказал премьер-министр.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!