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Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом

Пашинян назвал главную проблему Армении

14:47 2095

Премьер-министр Никол Пашинян считает, что в Армении «у всех проблемы со скоростью», пишут армянские СМИ.

«Мы быстро делаем две вещи: торопимся за рулем автомобиля и за обеденным столом, все остальное делаем медленно», - заявил Пашинян на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, скорость – это часть профессионализма. «Мы отстаем от современного мира, потому что мы медлительны, все делаем медленно», - сказал премьер-министр.

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