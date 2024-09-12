Патриарху Кириллу стало плохо

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу стало плохо после выступления на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге, где завершился крестный ход. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, глава Русской православной церкви почувствовал себя плохо после завершения крестного хода в честь перенесения мощей Александра Невского. В итоге его под руки сопроводили к скорой.

Как заявил источник «Фонтанки» в Смольном, причиной произошедшего стала жара.