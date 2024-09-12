Азербайджанский министр на приеме у Вучича

Президент Сербии Александар Вучич принял министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президента СОР29 Мухтара Бабаева в Белграде. Об этом сам Вучич сообщил в соцсетях.

Он отметил, что в ходе продуктивных переговоров с Бабаевым «обсудил важные для двух стран темы», в том числе подготовку к СОР29.

«Хочу подчеркнуть приверженность Сербии мерам по устойчивому развитию и экологическим инициативам, которые будут способствовать борьбе с климатическими изменениями. В ходе беседы я также подчеркнул, что Сербия поддерживает инициативу климатического финансирования – главную тему повестки дня СОР29», - написал сербский лидер.

По его словам, в ходе переговоров в том числе была подчеркнута важность глобальных инвестиций в зеленый переход, в частности, для стран, традиционно зависящих от ископаемого топлива.

«Сербия готова к тесному сотрудничеству и обмену опытом ради совместного вклада в достижение глобальных климатических целей», - добавил Вучич.