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Путин делает вид, что ничего не происходит

15:26 1683

Президент РФ Владимир Путин решил публично игнорировать нарастающие проблемы с банковскими платежами между Россией и Китаем. На встрече с главой МИД КНР Ван И он заявил об успешном взаимодействии двух стран «по всем направлениям», включая экономическое, отмечает The Moscow Times.

«Что касается двусторонних отношений, то они развиваются весьма успешно, причем по всем направлениям. Это касается координации нашей работы на международной арене, это касается вопросов, связанных с экономическим взаимодействием, на культурном, гуманитарном треке», - сказал Путин.

По его словам, «успехи» в сотрудничестве с Китаем он намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином во время двусторонней встречи на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября. До этого Путин лично попросил организовать эту встречу заместителя Си Хань Чжэна.

Ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в декабре 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американскому Минфину вводить вторичные санкции против банков третьих стран за помощь подсанкционным лицам и обеспечение поставок российскому военно-промышленному комплексу.

После этого более 98% китайских кредитных организаций перестали принимать платежи от российских компаний. Также некоторые банки начали отклонять платежи с русскими именами и стали отказываться принимать «грязные» юани из России.

В конце августа стало известно, что между Россией и Китаем из-за трудностей с расчетами зависли транзакции на десятки миллиардов юаней. При этом, как отмечал собеседник Reuters, сложности проведения транзакций не вызывают серьезную обеспокоенность у российского руководства, поскольку «платежи в приоритетных областях по-прежнему проходят гладко».

При этом российский бизнес вынужден постоянно искать способы обхода ограничений, однако все они носят временный характер, говорил предправления МСП-банка Иван Подберезняк. По его словам, пока в Китае не появится политическая воля проводить средства, «какое бы решение мы ни находили, платежи ходить будут только кустарно».

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