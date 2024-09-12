Bakcell – официальный спонсор Формулы-1 Гран-при Азербайджана 2024

В рамках сотрудничества трибуна Гран-при «Азнефть» была названа Bakcell. В зоне развлечений, расположенной в секторе трибун, болельщики получат возможность протестировать сверхскоростную сеть компании Bakcell, а также поучаствовать в различных играх и развлекательных мероприятиях.

Самый скоростной мобильный оператор в Азербайджане Bakcell стал спонсором Формулы 1 Гран-при Азербайджана 2024, который пройдет с 13 по 15 сентября. В связи с этим между Bakcell и Операционной компанией «Бакинское городское кольцо» было подписано соглашение о спонсорстве мероприятия.

Кроме того, во время соревнований компания представит зрителям свои инновационные продукты и услуги в развлекательной зоне, расположенной рядом с трибуной Bakcell.

Отметим, что Bakcell уже третий год является официальным спонсором мероприятия на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

О компании Bakcell

Компания Bakcell является первой и крупнейшей частной телекоммуникационной компанией Азербайджана. В настоящее время Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания активно вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта и является одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики Азербайджана.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.