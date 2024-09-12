Трамп душит котов… и нападает на Харрис

Америка бурлит. Демократы перевели дыхание и успокоились. Они до последнего момента опасались, что Камала Харрис не сможет выступить как надо на дебатах с Трампом из-за недостатка опыта на такого рода диспутах. Их опасения, к счастью, не оправдались. Нация отдала победу Камале — по опросам СNN, 67 процентов тех, кто смотрел дебаты (а всего их было 67 миллионов), говорят, что Харрис точно победила. По данным YouGov, 54 зарегистрированных избирателей того же мнения. Но на общий национальный расклад дебаты не оказали решающего влияния. Там установился, как здесь говорят, dead heat – абсолютная ничья. Правда с одной оговоркой - в колеблющихся штатах обозначилось небольшое превосходство Харрис. У нее на 2 процентных пункта больше, чем у Трампа в Мичигане, до 2 пунктов в Пенсильвании - самом важном и крупном из неопределившихся штатов, и на 3 пункта в Висконсине. Там, как считают полстеры, она уже вырвалась из статистической погрешности.

Однако избиратели в этих штатах, которые и определят результат выборов, говорят, что еще не получили полного впечатления о том, что из себя представляет госпожа Харрис. В отличие от Трампа, который всем хорошо известен. Эти избиратели требуют от демократов fine print - текст мелким шрифтом. И это ставит перед Камалой Харрис задачу удержать свое пока еще не слишком большое преимущество и заставлять Трампа в оставшиеся до выборов 7 недель находиться в обороне. А значит, ее команда будет настаивать на том, чтобы в октябре практически накануне выборов были проведены вторые дебаты. На это Трамп говорит: «Если на ринге один из боксеров нокаутирован, то он требует реванша. Но если я победил, то почему должен настаивать на реванше». Неизвестно, из каких источников Трамп взял то, что 92 процента американцев отдали победу именно ему, а всего 8 процентов – Харрис. Это было опубликовано на его сайте Truth Social, а также в социальной сети Х его активного сторонника Илона Маска. Однако почти во всех газетах Америки в разной интерпретации публикуется карикатура: на полу ринга лежит в красных трусах Трамп, а над ним стоит, поставив ногу на его грудь, в синем купальнике Харрис.

И еще одна популярная картинка. Трамп со всей мочи убегает от толпы чернокожих, держа под мышками двух котов. Те бредни, которые распространяет экс-президент, дают огромную свободу для карикатуристов. Во время дебатов он, например, заявил, что в городе Спрингфилде, штат Огайо, гаитянские мигранты ловят и поедают домашних животных – кошек и собак. До этого «новость» огласил напарник Трампа по гонке, кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Он сообщил ошалевшей от ужаса нации, что «толпы гаитян отлавливают на улицах Спрингфилда и поедают животных». После этого миллионы американцев по всей стране стали прятать дома своих питомцев. Неизвестно, откуда пошла эта «новость». Есть предположение о том, что толчок ей дала смерть в прошлом году 11-летнего местного жителя Айдена Кларка, которого задавил на своей машине гаитянский иммигрант без водительских прав. После этого в социальной сети Маска стали появляться посты вроде следующего. «Наш город маленький, - пишет один из пользователей сети Х, - четыре года назад в нем было около 60 тысяч жителей. А при Байдене-Харрис город оккупировали 20 тысяч гаитян. Вот они-то и стали поедать животных». В местной полиции опровергают эти слухи. Там говорят, что нет ни одного документированного случая поедания кошек и собак, ни одной фотографии этого преступления, ни одного указания, где это случилось. И ни одной жалобы хозяев животных.