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Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом

Лукашенко: «Армяне очень умные люди»

15:42 1855

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выступает за сохранение «добрых отношений» с Арменией. Об этом он заявил на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси.

«Неплохо было бы, если бы у нас, как и прежде, при всех недостатках и нюансах строились добрые отношения с Арменией. Поверьте, нашей вины в этом абсолютно нет, - сказал он. - Мы всячески старались помогать армянам, мы сотрудничали как с самыми близкими людьми, помогали всячески. Но вот, видите, захотелось на Запад, в ЕС».

«Какой Запад? Мы не против сотрудничества с Западом, американцами, но вы же видите их политику… Завтра новое руководство придет в Америке к власти, даже старое-новое (Камала Харрис и так далее), - вы посмотрите, совсем другая будет политика. У них привычка такая: «Вы кто? Мы вас не знаем». - Как не знаете, мы же с вами дружили, вы нам оружие поставляли… - «Нет, это были не мы»», - привел Лукашенко свой пример общения в США. - Вот их политика. И я постоянно вашему руководству об этом говорил. Если, говорю, вы не понимаете, так я уже древний человек в политике. Я видел многое. Им верить нельзя».

«Армяне очень умные люди. В ближайшее время они разберутся, где их счастье»,- заявил Лукашенко.

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