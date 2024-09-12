Армения и Китай обсудили развитие военного сотрудничества

В рамках визита в Китайскую Народную Республику министр обороны Республики Армения Сурен Папикян 12 сентября встретился с министром обороны КНР адмиралом Дун Цзюнем.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи собеседники отметили важность отношений между двумя странами на высоком уровне в различных сферах, в том числе в сфере обороны.

Стороны также подчеркнули, что за последние годы военное сотрудничество значительно продвинулось вперед, в том числе по новым направлениям.

Министры выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества Армения-Китай, включая контакты на высоком уровне между вооруженными силами двух стран.

Был также обсужден ряд вопросов, касающихся международной и региональной безопасности.