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Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом
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Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом

Армения и Китай обсудили развитие военного сотрудничества

15:48 511

В рамках визита в Китайскую Народную Республику министр обороны Республики Армения Сурен Папикян 12 сентября встретился с министром обороны КНР адмиралом Дун Цзюнем.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи собеседники отметили важность отношений между двумя странами на высоком уровне в различных сферах, в том числе в сфере обороны.

Стороны также подчеркнули, что за последние годы военное сотрудничество значительно продвинулось вперед, в том числе по новым направлениям.

Министры выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества Армения-Китай, включая контакты на высоком уровне между вооруженными силами двух стран.

Был также обсужден ряд вопросов, касающихся международной и региональной безопасности.

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