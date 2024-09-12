Путину расскажут о закрытой встрече Зеленского и Моди

Советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Кумар Довал пообещал рассказать президенту РФ Владимиру Путину о закрытой встрече Нарендры Моди с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Как сказал премьер-министр вам во время телефонного разговора, он готов рассказать о его визите в Украину и о его встрече с Зеленским. Он хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах», - сказал Довал на встрече с Путиным. Его словам приводит Интерфакс.

«Это был закрытый формат. Лишь два лидера присутствовали. Я был с премьер-министром и был свидетелем этого разговора», - добавил советник Моди.