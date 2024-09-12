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Тэйлор Свифт и кошка решают судьбу мира

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Леонид Швец, автор haqqin.az
15:55 1089

Этого давно ожидали, практически никто не сомневался, что так и произойдет. Мировая поп-звезда Тэйлор Свифт выступила в поддержку Камалы Харрис. Певица опубликовала соответствующий пост в Instagram буквально через двадцать минут после того, как завершились президентские дебаты, на которых действующая вице-президент, по общему мнению, уверенно победила бывшего президента.

«Как многие из вас, я смотрела сегодня вечером дебаты. Если вы еще этого не сделали, сейчас самое время разобраться в позициях кандидатов по тем вопросам, которые вас волнуют больше всего. Как избирательница, я стараюсь смотреть и читать все, что могу, об их политике и планах относительно этой страны», - пишет певица. Она явно старается подчеркнуть, что ее выбор не случайный и легкомысленный, а результат серьезной интеллектуальной работы. Для артиста в, казалось, в не очень серьезном жанре это важное позиционирование.

Фото Свифт со своей кошкой может предопределить исход выборов в США

Дальше Тэйлор Свифт объясняет, почему решила больше не тянуть с объявлением своих политических предпочтений. Недавно произошла история, когда с помощью искусственного интеллекта были созданы картинки, на которых якобы она якобы выступает в поддержку Дональда Трампа, и он их разместил у себя на странице в соцсети. Единственный способ остановить распространение неправды – сообщить правду, пишет Свифт.

«На президентских выборах 2024 года я отдам свой голос Камале Харрис и Тиму Уолцу… потому что она борется за права и цели, которые нуждаются в настоящем бойце. Я думаю, она бескомпромиссный, талантливый лидер, и верю, что мы достигнем гораздо большего в этой стране, если будем руководствоваться спокойствием, а не хаосом». Последний пассаж явно направлен в адрес Дональда Трампа.

И в конце очень важное обращение к тем юным избирателям, которые будут делать это в первый раз. Их кумир объясняет им, что для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться, а проголосовать можно и не в день выборов, а заранее, и подсказывает, где найти нужную информацию. Свифт – неоценимый портал доступа к молодой аудитории, которая обычно равнодушна к политическим процессам и демонстрирует низкую явку. Тот, кто получит к этой категории избирателей ключ, вправе почувствовать себя Пиноккио: этот ключ по-настоящему золотой в ситуации, когда на вес золота каждый голос.

Как назло, на прошедших дебатах Трамп в свою очередь задел тему домашних животных, причем по собственной инициативе

У Тэйлор Свифт 283 миллиона подписчиков в Instagram, ни у кого в мире нет столько поклонников. Они даже получили прозвище «свифтиз». Не все из них американцы, не все достигли возраста, позволяющего принимать участие в выборах, но и при этом целевая аудитория насчитывает десятки миллионов молодых людей. Они, в свою очередь, имеют какое-то влияние на своих родителей, которые нередко являются теми спонсорами, которые оплачивают дорогие билеты на концерты любимицы их детей и проезд до места проведения этих концертов.

Если удастся повлиять на электоральное поведение хотя бы части этой огромной массы народа, то есть выступить действительно инфлюэнсером, тем, кто влияет на людей, это будет грандиозным достижением.

Насколько поддержка звезды может изменить политический расклад, свидетельствует случай, когда выступление знаменитой ведущей Опры Уинфри принесло, по подсчету специалистов, миллион голосов в поддержку Барака Обамы на праймериз и позволило ему обойти своих оппонентов.

Свое обращение к поклонникам Тэйлор Свифт завершила словами: «С любовью и надеждой, Тэйлор Свифт, бездетная кошатница». И сам пост украшает фото певицы с одним из ее любимых котов, пушистым Бенджамином Баттоном. Это прямо камень в огород кандидата в вице-президенты, напарника Трампа на выборах, Ди Джей Вэнса, который как-то назвал демократок в руководстве Конгресса и в администрации Белого дома «бездомными кошатницами, несчастными в своей жизни и делающих несчастными остальную страну». Этот едкий выпад в адрес бездетных женщин сейчас возвращается бумерангом остряку Вэнсу и его старшему партнеру по выборам. Все это тоже стоит голосов.

Когда-то и выступление знаменитой ведущей Опры Уинфри принесло, по подсчету специалистов, миллион голосов в поддержку Барака Обамы на праймериз и позволило ему обойти своих оппонентов

Как назло, на прошедших дебатах Трамп в свою очередь задел тему домашних животных, причем по собственной инициативе. Ему показалось, что он произведет на публику незабываемое впечатление, если расскажет, что в городе Спрингфилде мигранты из Гаити отлавливают домашних животных и употребляют их в пищу. Якобы он слышал такое «в телевизоре».

Кстати, Ди Джей Вэнс тоже распространял эту историю. Модераторы дебатов сослались на представителей муниципалитета Спрингфилда, где им сообщили, что ничего подобного в городе не было. Еще не завершился прямой эфир, как Трамп стал предметом насмешек и объектом издевательских мемов с кошками и собаками. А тут, спустя полчаса после дебатов, еще и Тэйлор с котиком! Двойной удар.

Большой ошибкой команды Харрис будет посчитать, что победа на дебатах гарантирует им победу на выборах. Такую ошибку совершил Трамп после неудачного покушения на него. Но если он в результате все-таки проиграет, котики и собачки, а также любители творчества Тэйлор Свифт сыграют в этом не последнюю роль.

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