Маск пугает Третьей мировой из-за ударов по России

Если США разрешат Украине наносить удары по российской территории, Третья мировая война станет еще ближе, заявил американский бизнесмен Илон Маск в своей соцсети Х.

«Безусловно, это шаг в этом направлении», — прокомментировал Маск публикацию пользователя, который привел фрагменты статьи The Guardian об обсуждении на Западе планов снять ограничения для Украины.

11 сентября газета The Guardian сообщила со ссылкой на источники в британском правительстве, что Лондон уже принял решение разрешить Украине наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на территории России.