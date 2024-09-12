Папуашвили: «В этом случае будет война с Россией»

Введение санкций в отношении России означает «экономический коллапс Грузии и военное противостояние с РФ», заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, сближение Грузии с ЕС не должно сопровождаться ухудшением отношений с Россией.

Он также отметил, что власти Грузии знают о фактах иностранного вмешательства в дела республики, особенно в предвыборный период.

В качестве примера председатель парламента привел случай с финансированием грузинских оппозиционных политических партий правительством Дании. Власти Грузии оценили это как вмешательство в предвыборный период, после чего финансирование было прекращено.

«У нас есть своя разведка и своя голова на плечах, чтобы делать выводы. Там, где мы делаем выводы, говорим. Мы сказали о датском финансировании, увидели, что оно прекратилось. Сейчас мы говорим о кампании финансирования видеороликов. [Их авторы] скрывают свои источники финансирования», - сказал Папуашвили.