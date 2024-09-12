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Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом

В Турции началось расследование по делу курсантов с мечами

Отдел информации
16:20 402

Начатое расследование по делу о церемонии присяги с мечами продолжается, лица, допустившие умышленные или небрежные действия, будут наказаны, заявил на еженедельной пресс-конференции пресс-секретарь Министерства обороны Турции адмирал Зеки Актюрк.

«Расследование по поводу церемонии присяги лейтенантов на выпускном в Военной академии продолжается. Указанное событие расследуется с большим вниманием и осторожностью. В соответствии с результатами лица, несущие ответственность за умышленные или небрежные действия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством.

Турецкие Вооруженные силы, следуя Конституции и законам, в рамках национальных, моральных и профессиональных ценностей, придерживаясь принципов и реформ Ататюрка, руководствуясь разумом и наукой, в соответствии с указаниями президента и приказами командиров находятся на службе у народа. Никто не должен сомневаться в этом», - отметил адмирал.

Напомним, что 30 августа после выпускного мероприятия в Анкаре около 200 молодых лейтенантов подняли мечи перед камерами и произнесли военную присягу, отмененную в 2016 году. Этот инцидент вызвал обсуждения в турецких политических кругах, и Министерство обороны начало внутреннее расследование.

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