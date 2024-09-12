Секретарь Совбеза Ирана у Путина: что обсуждают

Путин заявил, что отношения России и Ирана обрели дополнительную динамику в последние годы. «Должен отметить, что за последние годы дружественные российско-иранские отношения обрели дополнительную динамику. Все это происходит в значительной степени при поддержке верховного руководителя исламской республики господина Али Хаменеи. Прошу передать ему самые наилучшие и добрые пожелания», - сказал президент.

Президент России Владимир Путин принял в своей резиденции в Константиновском дворце секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиана. В ней также принял участие секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.

«Сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента Масуда Пезешкиана. Ждем его в Казани 22-24 октября на саммите БРИКС», - отметил российский лидер.

Путин сказал, что на полях саммита найдется время и для отдельной двусторонней беседы.

Он также сказал, что «по итогам первого полугодия текущего года товарооборот скорректировался в позитивную сторону. Между Россией и Ираном он вырос почти на 10».

В числе приоритетных проектов глава российского государства назвал развитие транспортного коридора «Север-Юг».

«…Подтверждаю свою заинтересованность в реализации этого проекта. У нас много других тем, которые являются интересными и важными, как для Ирана, так и для России. Я хочу подтвердить еще раз, что мы полны решимости двигаться по всем этим направлениям», - сказал Путин.