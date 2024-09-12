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Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом
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Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом

Глава Иракского Курдистана пообещал не угрожать Ирану

17:04 732

Иракский Курдистан никогда не будет представлять угрозы для Ирана, и он попытается стать возможностью для исламской республики, заявил глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани, передает Mehr.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился и провел переговоры с главой Иракского Курдистана во вторник утром. В ходе встречи Пезешкиан поблагодарил Барзани за участие в церемонии прощания с покойным президентом Ирана Ибрагимом Раиси в Тегеране. Призывая к укреплению отношений между Тегераном и Эрбилем с целью взаимного прогресса и развития, президент Ирана сказал: «В ходе переговоров, которые мы провели с премьер-министром Ирака, мы достигли соглашения сформулировать и конкретизировать перспективу развития двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе. Исламская Республика Иран готова расширять сотрудничество с иракским Курдистаном».

Он также отметил, что Иран заинтересован в расширении экономического и торгового сотрудничества с Иракским Курдистаном, и необходимо укреплять сотрудничество и обеспечивать необходимые условия безопасности для укрепления экономических и торговых отношений между двумя сторонами, особенно в приграничных районах.

Барзани, в свою очередь, назвал визит Пезешкиана в Иракский Курдистан историческим и важным событием.

«Мы заинтересованы в расширении отношений с Ираном, и я надеюсь, что отныне мы станем свидетелями ускорения процесса расширения двусторонних взаимодействий. Наш народ никогда не забудет поддержку и содействие Исламской Республики Иран и особенно жертвы мученика Сулеймани в трудных условиях», - сказал он.

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