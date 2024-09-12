Удар по машинам Красного Креста в Украине: погибли сотрудники

По сообщению прокуратуры, российские военные «вероятно, со ствольной артиллерии нанесли удар по автомобилям МККК в селе Веролюбовка» (находится недалеко от линии фронта).

Российские военные обстреляли автомобили гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области Украины. Трое украинцев, которые были штатными работниками МККК, погибли.

«Сотрудники МККК прибыли в населенный пункт для выдачи местным жителям топливных брикетов для обогрева домов. На момент обстрела они разгружали доставленную помощь», — сказано в сообщении.

В результате атаки на месте погибли мужчины в возрасте 40, 41 и 48 лет, заявили в прокуратуре, еще двое мужчин получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Российские военные не комментировали эти заявления.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «к сожалению, три человека были убиты этим российским ударом».