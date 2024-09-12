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Анар Алекперов заключил пакт с Ватиканом

Спецназ Азербайджана «уничтожает противника» в Казахстане

фото; видео
17:36 627

Продолжаются многонациональные учения «Безграничное братство – III», проходящие на полигоне Орда в Туркестанской области Казахстана.

В сообщении Минобороны Азербайджана говорится, что спецназовцы Азербайджана, Казахстана, Турции, Пакистана, Катара и Узбекистана выполняют практические занятия по тактической, огневой, снайперской и горно-парашютной подготовке на учебных пунктах полигона.

Занятия по боевой подготовке, проводимые в составе многонациональных групп, дают возможность извлечь выгоду из опыта военнослужащих стран-участниц и освоить применяемые на занятиях методы.

На очередном этапе учений перед подразделениями была поставлена учебно-боевая задача по обнаружению и нейтрализации незаконных вооруженных отрядов в населенном пункте. В ходе учений, адаптированных к реальным боевым условиям, спецназовцы продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении задач.

«Подобные учения служат объединению усилий с целью обеспечения мира и безопасности в регионах и вносят большой вклад в успешное выполнение поставленных задач личным составом», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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