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Арестован бизнесмен Вердиев

17:42 2116

Хатаинский районный суд арестовал предпринимателя Мугаиса Вердиева, находившегося в розыске за мошенничество в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, сотрудники отделения уголовного розыска управления полиции Хатаинского района определили местоположение бизнесмена и задержали его.

В отношении Вердиева было выдвинуто обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК Азербайджана. Решением Хатаинского районного суда он арестован на 1 месяц и 24 дня.

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