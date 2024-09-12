Арестован бизнесмен Вердиев
17:42 2116
Хатаинский районный суд арестовал предпринимателя Мугаиса Вердиева, находившегося в розыске за мошенничество в крупном размере.
Как сообщает haqqin.az, сотрудники отделения уголовного розыска управления полиции Хатаинского района определили местоположение бизнесмена и задержали его.
В отношении Вердиева было выдвинуто обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК Азербайджана. Решением Хатаинского районного суда он арестован на 1 месяц и 24 дня.
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