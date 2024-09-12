Преступление на полмиллиарда: квартиры, автомобили, золото...

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в конце прошлого года в Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел поступило сообщение о незаконных денежных переводах, осуществляемых в офисе на территории Ясамальского района Баку. На основе полученной информации проведена спецоперация, в ходе которой были задержаны подозреваемые в организованной преступности Бахадур Гасымов, Икрам Гасымов, Фархад Гасымов, Джавид Азизов и Анар Ахмедов. Бахадур и Икрам Гасымовы являются родными братьями, Фархад Гасымов — их двоюродным братом.

По уголовному делу, связанному с одной из крупнейших в истории Азербайджана операций в области киберпреступности, завершено предварительное следствие. Материалы дела переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям для дальнейшего рассмотрения.

Согласно обвинению, указанные лица осуществляли незаконные денежные переводы из иностранных государств в Азербайджан и из Азербайджана за границу, уклоняясь от уплаты налогов. Процесс легализации денежных средств происходил в основном в офисах, расположенных в Баку, Стамбуле и Дубае.

Следствием установлено, что руководителем компании был Бахадур Гасымов. Он проживал в России, фактически передав управление своему брату Икраму. Икрам, в свою очередь, вместе с вышеупомянутыми лицами занимался легализацией полученных денежных средств.

Отмечается, что братья до начала данного бизнеса являлись обеспеченными людьми. Бахадур был владельцем банка в России, его брат Икрам — компании по продаже автомобилей в Дубае. Компания в Баку была зарегистрирована на имя их третьего брата, Бибигулы Гасымова.

Установлено, что через компанию было переведено за границу в общей сложности 254 миллиона 409 тысяч манатов средств. 1 процент из этой суммы - 2 миллиона 500 тысяч манатов - составили комиссионные.

С согласия Икрама Гасымова был проведен обыск в упомянутом офисе в Ясамальском районе и его жилом доме. Обнаружены крупная сумма денег, золотые украшения и оружие: 1 миллион 500 тысяч долларов и 1 миллион 377 тысяч манатов наличными, две единицы огнестрельного оружия, около 100 предметов из золота и драгоценных камней стоимостью около 1 миллиона манатов.

На имущество задержанных и их семей наложены аресты. В это имущество входят около 100 автомобилей марки Range Rover, Bentley, Mercedes, BMW, Mitsubishi и других марок, несколько грузовиков, многочисленные квартиры в Баку и регионах, загородные дома, нежилые помещения, лодки, гаражи и другое имущество. Общая рыночная стоимость арестованного имущества составляет около 500 миллионов манатов. Подозреваемые не признали своей вины по предъявленным обвинениям.