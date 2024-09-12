Россия атаковала корабль с украинской пшеницей

«Сегодняшний удар в Черном море — по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих жертв», — написал Зеленский в телеграме, опубликовав фото.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные нанесли ракетный удар по сухогрузу с пшеницей для Египта в Черном море.

«Ожидаем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет», — добавил он, напомнив, что Украина является одним из ключевых «глобальных доноров» продовольственной безопасности.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал российский удар по сухогрузу с пшеницей в Черном море «беззастенчивой атакой по свободе навигации и глобальной продовольственной безопасности». Он написал в своем аккаунте в соцсети Х, что подобные действия нарушают резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую попытки России ограничить навигацию в Черном море (она была принята в декабре 2023 года).