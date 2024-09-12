Добраться в Сумгаит и Апшерон станет легче

В рамках работы, проводимой Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) с целью обеспечения комфортной и быстрой перевозки пассажиров из столицы в Сумгаит, запускается еще один маршрут.

Так, с конца этой недели в Сумгаит можно будет отправиться и от станции бакинского метрополитена «Азадлыг проспекти». Ежедневно 15 автобусов будут обслуживать пассажиров по регулярному маршруту №123, который соединит станцию метро с улицей Сульх в Сумгаите.

Кроме того, граждане, отправляющиеся из Баку в этот крупный промышленный город страны, могут воспользоваться автобусными маршрутами, курсирующими в этом направлении из разных районов столицы.

Чтобы быстрее добраться до Сумгаита, граждане могут, прибыв на станцию метро «Автовокзал», воспользоваться экспресс-маршрутом № 595, обслуживаемым современными и комфортабельными автобусами «Neoplan», а также регулярным маршрутом № 503, проходящим через поселок Сарай. Созданная на шоссе Баку-Сумгаит специальная полоса движения обеспечивает удобную и быструю перевозку пассажиров.

Кроме того, из района станции метро «20 Января» и с территории, называемой «Шамахинка», до города Хырдалан и поселка Масазыр курсируют регулярные автобусные маршруты. Через этот район проходят маршруты № 119 и № 135 до Хырдалана и № 525, следующий до Масазыра.

Отметим, что регулярными автобусными маршрутами ежедневно из Баку в город Сумгаит и различные участки Абшеронского района перевозятся около 80 тысяч пассажиров.

Как сообщили в AYNA, в настоящее время добраться до станции метро «Автовокзал» и Центра транспортного обмена – хаба - международного автовокзального комплекса можно на автобусе и метро из любой точки города Баку. Отметим, что более 260 автобусов перевозят пассажиров из этого хаба по 27 маршрутам в города Баку и Сумгаит, а также в различных направлениях Апшеронского района.

Работа по дальнейшей оптимизации деятельности общественного транспорта и обеспечению удобства пассажиров продолжается.